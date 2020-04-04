Зидан организовал видеоконференцию с игроками "Реала"

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Зидан организовал видеоконференцию с игроками "Реала"

После трёхнедельного перерыва футболисты мадридского "Реала" наконец увидели лица друг друга.

Правда, речь идёт не о личной встрече, которая пока невозможна из-за пандемии коронавируса. Собрались игроки в совместной видеоконференции, проведённой по инициативе главного тренера команды Зинедина Зидана.

Французский наставник собирается сделать регулярными такие сеансы видеосвязи с подопечными. По его мнению, это поможет поднять дух внутри коллектива. 

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