Зидан остался недоволен формой одного из ведущих игроков "Реала"

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Зидан остался недоволен формой одного из ведущих игроков "Реала"Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан остался недоволен формой одного из ведущих игроков своей команды.

Как информирует испанская пресса, наставника "сливочных" не устраивает игра, которую в последнее время демонстрирует Марко Асенсио. Вчерашний же матч королевского клуба против "Эспаньола" только усилили опасения француза ввиду того, что 21-летний вингер вновь не продемонстрировал свой высокий уровень.

Напомним, Зидан назвал Ла Лигу самым сложным чемпионатом мира. | soccernews.ru

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зато футболки Асенсио как пирожки разлетаются

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