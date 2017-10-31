Зидан остался недоволен игрой трех своих ведущих игроков в матче против "Жироны"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан остался недоволен игрой трех ведущих игроков своей команды в проигранном в воскресенье матче Ла Лиги против "Жироны".

Так, по сведениям Diario Gol, наставник королевского клуба одними из виновников проигрыша назвал защитника Марсело, полузащитника Луку Модрича и главную звезду "сливочных" Криштиану Роналду. Однако основную же вину за поражение француз взял на себя и свой тренерский штаб, посчитав, что он не смог внести коррективы в игру своих подопечных.

Напомним, Зидан грозился покинуть "Реал". | soccernews.ru