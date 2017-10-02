Зидан остался недоволен решением Бэйла

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Зидан остался недоволен решением БэйлаГлавный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан остался недоволен решением вингера своей команды Гарета Бэйла принять участие в ближайших матчах национальной сборной Уэльса в рамках отборочного турнира к Чемпионату Мира.

Как информирует испанская пресса, наставник "сливочных" рекомендовал 28-летнему футболисту, который имел проблемы с мышцами, воздержаться от поездки в расположение "драконов". Однако Бэйл, пропустивший вчерашний матч "Реала" против "Эспаньола", решил помочь своей сборной в борьбе за путевку на Чемпионат Мира.

Напомним, Зидан остался недоволен формой Асенсио. | soccernews.ru

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