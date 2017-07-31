Зидан остался недоволен выступлением "Реала" в Международном кубке чемпионов

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан остался недоволен выступлением своей команды в Международном кубке чемпионов.

Как информирует испанская пресса, наставник "сливочных" остался разочарован поражениями своих подопечных от английских "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити", а также каталонской "Барселоны". Несмотря на то, что игры носили товарищеский статус, французский специалист все же остался обеспокоен готовностью своей команды к новому сезону.

Напомним, Зидан прокомментировал поражение от "Барселоны". | soccernews.ru