Зидан остался недоволен выступлением "Реала" в Международном кубке чемпионов
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан остался недоволен выступлением своей команды в Международном кубке чемпионов.
Как информирует испанская пресса, наставник "сливочных" остался разочарован поражениями своих подопечных от английских "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити", а также каталонской "Барселоны". Несмотря на то, что игры носили товарищеский статус, французский специалист все же остался обеспокоен готовностью своей команды к новому сезону.
Напомним, Зидан прокомментировал поражение от "Барселоны". | soccernews.ru
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