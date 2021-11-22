Зидан отказал "Манчестер Юнайтед" по двум причинам

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Зидан отказал "Манчестер Юнайтед" по двум причинам

Фото инстаграм Зинедина Зидана

СМИ узнали причину отказа бывшего наставника мадридского "Реала" Зинедина Зидана работать в "Манчестер Юнайтед".

По информации Сuatro, француз отклонил предложение "красных дьяволов" по двум причинам - он не владеет английским языком, а его жена не хочет жить в Британии.

49-летнего специалиста может заинтересовать только возможность возглавить ПСЖ или сборную Франции.

Напомним, что Зидан покинул "Реал" в мае и с тех пор остаётся без команды.

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