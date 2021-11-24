Зидан отказал ПСЖ
Фото: инстаграм Зидана/Автор неизвестен
Экс-тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан отказался от предложения стать главным тренером "Пари Сен-Жермен".
Как сообщает издание AS, у парижского клуба не получилось убедить французского тренера. Зидан не планирует браться за работу в разгар сезона и хочет подождать, прежде чем вернуться к тренерской работе.
Напомним, что Зидан ушел из "Реала" по окончании прошлого сезона. За второй приход в королевский клуб он сумел выиграть чемпионат Испании и Суперкубок страны.
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|4
|Севилья
|20
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|Реал Сосьедад
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|Леванте
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|20
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|Реал Вальядолид
|20
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