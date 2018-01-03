Зидан отказался комментировать возможное подписание Аррисабалаги

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан отказался комментировать возможное подписание своим клубом голкипера "Атлетика" из Бильбао Кепы Аррисабалаги.

" Я не люблю говорить об игроках, которые не числятся в моей команде. Он - не игрок "Реала", а я думаю только о своих игроках, в том числе и о своих вратарях. Это единственный ответ, который я могу дать ", - приводит слова наставника "сливочных" le10sport.

Напомним, Зидан не исключил подписания новых игроков в январе. | soccernews.ru