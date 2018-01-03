Зидан отказался комментировать возможное подписание Аррисабалаги

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Зидан отказался комментировать возможное подписание АррисабалагиГлавный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан отказался комментировать возможное подписание своим клубом голкипера "Атлетика" из Бильбао Кепы Аррисабалаги.

"Я не люблю говорить об игроках, которые не числятся в моей команде. Он - не игрок "Реала", а я думаю только о своих игроках, в том числе и о своих вратарях. Это единственный ответ, который я могу дать", - приводит слова наставника "сливочных" le10sport.

Напомним, Зидан не исключил подписания новых игроков в январе. | soccernews.ru

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