Зидан отказался комментировать возможное подписание Неймара и Погба
Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан не дал конкретных ответов на вопросы о трансферных планах королевского клуба.
"Мы имеем состав. Конечно, до закрытия трансферного окна может произойти что угодно. Но сейчас мы не думаем об этом. Сконцентрированы на желании провести хороший сезон. Мы готовы к старту в Примере и ничего больше. Неймар и Погба? Мы не думаем ни о чём, кроме матча. Точка, всё", - приводит слова Зидана Marca.
Напомним, что французский специалист перед началом ТО определил покупку Погба, как одну из приоритетных сделок, но "Манчестер Юнайтед" отказался отпускать француза.
Что касается Неймара, то бразилец хочет покинуть ПСЖ, но предпочитает вернуться в "Барселону".
Не пропустите: "Реал" в серии послематчевых пенальти уступил "Роме". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Зенит" готовит предложение по шотландскому хавбеку
-
Агент Рибери отреагировал на слухи о возможном переходе игрока в "Локомотив"
-
Назаров посвятил песню победе "Спартака" над "Ахматом"
-
Болельщики ПСЖ вывесили оскорбительные баннеры в адрес Неймара
-
"Барселона" надолго теряет Нето
-
Мельгарехо провёл юбилейный матч в составе "Спартака"
-
Зидан отказался комментировать возможное подписание Неймара и Погба
-
Дебют удался! Лукаку оформил покер в первом матче за "Интер"
-
Мбаппе высказался об отсутствии Неймара в составе ПСЖ
-
Селюк: "Сомневаюсь, что "Зениту" когда-то удастся отбить вложенные в Малкома 40 миллионов евро"
-
"Милан" нацелился на вице-чемпиона мира 2018 года
-
Как "Реал" обставил "Барселону" в погоне за "нового Месси" или кто такой Такефуса Кубо
-
Главные новости дня: 11 августа
-
Кавани повторил рекорд Лиги 1 33-летней давности
-
Главный тренер "Ахмата": "Провели очень плохой первый тайм"
-
4
Диктор "Ахмат-Арены", оскорбивший судью, уволен
-
3
Диктор "Ахмат-Арены" крикнул "Судья, ты козел" в микрофон. Это случилось после удаления Мбенга
-
Кононов прокомментировал матч с "Ахматом"
-
ПСЖ разгромил "Ним" в матче 1-го тура Лиги 1
-
ПСВ обыграл на своем поле "АДО Ден Хаг"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32