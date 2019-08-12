Зидан отказался комментировать возможное подписание Неймара и Погба

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан не дал конкретных ответов на вопросы о трансферных планах королевского клуба.

"Мы имеем состав. Конечно, до закрытия трансферного окна может произойти что угодно. Но сейчас мы не думаем об этом. Сконцентрированы на желании провести хороший сезон. Мы готовы к старту в Примере и ничего больше. Неймар и Погба? Мы не думаем ни о чём, кроме матча. Точка, всё", - приводит слова Зидана Marca.

Напомним, что французский специалист перед началом ТО определил покупку Погба, как одну из приоритетных сделок, но "Манчестер Юнайтед" отказался отпускать француза.

Что касается Неймара, то бразилец хочет покинуть ПСЖ, но предпочитает вернуться в "Барселону".

Не пропустите: "Реал" в серии послематчевых пенальти уступил "Роме". | http://soccernews.ru