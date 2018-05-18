Зидан отказался комментировать возможный трансфер Неймара

Наставнику "Реала" Зинедину Зидану снова задали вопрос о возможном трансфере Неймара в мадридский клуб.

"Неймар? Я не говорю об игроках из чужих команд. Осталось 10 дней и 2 матча. Мы поговорим об этом позже, но не сейчас" - приводит слова Зидана A Bola.

Ранее сообщалось, что ПСЖ готов отпустить Неймара в "Реал" за 370 миллионов евро.

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