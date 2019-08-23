Зидан отказался обсуждать возможный переход Неймара в "Реал"

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан дал понять, что его утомили вопросы о возможном трансфере в королевский клуб форварда ПСЖ Неймара.

"Хочу, чтобы 2 сентября побыстрее наступило. Видимо, только тогда эти вопросы прекратятся. У нас завтра важный матч, и я думаю только об этом. Тренеры, футболисты, персонал должны быть сконцентрированы исключительно на этом и ни на чём более", - сказал Зидан.

Напомним, что 2 сентября во всей Европе закрывается летнее трансферное окно.

По слухам, "Реал" хочет купить Неймара и ведёт борьбу за бразильца с "Барселоной".

Ранее СМИ писали, что 27-летний нападающий не входит в сферу интересов самого Зидана. Французский специалист больше рассчитывает на покупку у "Манчестер Юнайтед" полузащитника Поля Погба.

Не пропустите: В "Барселоне" может вспыхнуть конфликт из-за Неймара. | http://soccernews.ru