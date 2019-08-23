Зидан отказался обсуждать возможный переход Неймара в "Реал"
Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан дал понять, что его утомили вопросы о возможном трансфере в королевский клуб форварда ПСЖ Неймара.
"Хочу, чтобы 2 сентября побыстрее наступило. Видимо, только тогда эти вопросы прекратятся. У нас завтра важный матч, и я думаю только об этом. Тренеры, футболисты, персонал должны быть сконцентрированы исключительно на этом и ни на чём более", - сказал Зидан.
Напомним, что 2 сентября во всей Европе закрывается летнее трансферное окно.
По слухам, "Реал" хочет купить Неймара и ведёт борьбу за бразильца с "Барселоной".
Ранее СМИ писали, что 27-летний нападающий не входит в сферу интересов самого Зидана. Французский специалист больше рассчитывает на покупку у "Манчестер Юнайтед" полузащитника Поля Погба.
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|1
|3
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|Севилья
|1
|3
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|Мальорка
|1
|3
|4
|Реал Вальядолид
|1
|3
|5
|Атлетик Бильбао
|1
|3
|6
|Атлетико Мадрид
|1
|3
|7
|Алавес
|1
|3
|8
|Осасуна
|1
|3
|9
|Гранада
|1
|1
|10
|Вильярреал
|1
|1
|11
|Реал Сосьедад
|1
|1
|12
|Валенсия
|1
|1
|13
|Эйбар
|1
|0
|14
|Бетис
|1
|0
|15
|Барселона
|1
|0
|16
|Хетафе
|1
|0
|17
|Леганес
|1
|0
|18
|Леванте
|1
|0
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|Сельта Виго
|1
|0
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|Эспаньол
|1
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