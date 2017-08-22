Зидан отказался от покупки Де Хеа

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Зидан отказался от покупки Де Хеа

"Реал" не будет покупать испанского вратаря "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа, сообщает AS.

По сведениям издания, главный тренер королевского клуба Зинедин Зидан не заинтересован в приобретении голкипера и по-прежнему рассчитывает на Кейлора Наваса в качестве первого номера.

Информацию о завершении переговоров по трансферу Де Хеа также подтвердил и наставника манкунианцев Жозе Моуринью.

"Мы открыли перед "Реалом" дверь, но они сами ее закрыли", - сказал португальский специалист.

Не пропустите: "Реал" близок к подписанию очередного новичка. | http://soccernews.ru

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