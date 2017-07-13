Зидан отказался от приобретения Мбаппе

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан отказался от приобретения форварда "Монако" Килиана Мбаппе.

Как информирует испанская пресса, наставник "сливочных" выразил озабоченность тем, что возможный приход в его команду 18-летнего нападающего монегасков может нарушить установившуюся атмосферу в его коллективе. Французский специалист считает, что непомерные финансовые запросы его юного соотечественника, который желает зарабатывать 12 миллионов евро в год, негативно отразятся на взаимоотношениях в команде, так как Мбаппе сразу же войдет в число самых высокооплачиваемых игроков "Реала".

Напомним, Роналду не хочет видеть Мбаппе в "Реале". | soccernews.ru