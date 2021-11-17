Зидан отказался от работы в "Манчестер Юнайтед"

Фото: инстаграм Зидана/Автор неизвестен

Экс-наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан не намерен принимать предложение "Манчестер Юнайтед" о работе главным тренером в случае увольнения Уле-Гуннара Сульшера.

Зидан хочет отдохнуть от работы до лета и уведомил об этом руководство английского клуба, сообщает журналист Bild Кристиан Фальк.

Напомним, что француз ушел из "Реала" в мае этого года и до сих пор находится без работы.

В данный момент "Юнайтед" располагается на 6-й строчке в турнирной таблице АПЛ и отстает от 4-й команды на 5 очков.

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