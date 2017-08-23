Зидан отказался от услуг одного из лучших форвардов Европы

Теги зинедин зиданреал мадридпьер-эмерик обамеянгборуссия дортмунд

Зидан отказался от услуг одного из лучших форвардов ЕвропыРанее сообщалось, что главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан заинтересован в подписании нападающего.

Однако, как информирует испанская пресса, наставник "сливочных" уже отказался от услуг одного из топ-форвардов Европы. Так, нападающий дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг в который раз заявил о своей готовности сменить клубную прописку и присоединиться к одному из ведущих клубов планеты. Однако Зидан исключил возможный переход габонца в "Реал".

Напомним, Роналду может уйти из "Реала" этим летом. | soccernews.ru

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