Зидан отказался от услуг одного из лучших форвардов Европы

Ранее сообщалось, что главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан заинтересован в подписании нападающего.

Однако, как информирует испанская пресса, наставник "сливочных" уже отказался от услуг одного из топ-форвардов Европы. Так, нападающий дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмерик Обамеянг в который раз заявил о своей готовности сменить клубную прописку и присоединиться к одному из ведущих клубов планеты. Однако Зидан исключил возможный переход габонца в "Реал".

Напомним, Роналду может уйти из "Реала" этим летом. | soccernews.ru