Зидан отказался приобретать Неймара в "Реал" из-за Марсело

Бывший главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан отказался приобретать в свою команду форварда ПСЖ Неймара из-за одного из своих подопечных - Марсело.

Так, по сведениям AS, экс-наставник "сливочных" заблокировал возможный трансфер ведущего нападающего парижан по причине того, что тот при атаках действовал занимает одну и ту же позицию на поле, что и его партнер по сборной Бразилии. Французский специалист посчитал, что приход одного из лучших игроков современности может нарушить налаженные построения в его коллективе.

Напомним, Неймар стал самым бьющим игроком ЧМ-2018. | soccernews.ru