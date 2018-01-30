Зидан отказался расставаться с Льоренте

Теги маркос льорентезинедин зиданреал мадриддепортиво ла-коруньяньюкасл юнайтед

Зидан отказался расставаться с ЛьорентеГлавный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан отказался расставаться с полузащитником своей команды Маркосом Льоренте в текущее трансферное окно.

Как информирует Marca, в подписании 23-летнего хавбека "сливочных" были заинтересованы "Депортиво" из Ла-Коруньи и английский "Ньюкасл". Однако вариант с уходом своего игрока полностью был исключен наставником королевского клуба.

В нынешнем сезоне Льоренте сыграл в 13 матчах за "Реал". Результативными действиями в них он не отметился.

Напомним, "Реал" не планирует подписывать Икарди. | soccernews.ru

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Реалу нужно покупать тренера который умеет делать сбалансированную схему игры.

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