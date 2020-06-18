Зидан отказался жаловаться на календарь Примеры

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Зидан отказался жаловаться на календарь Примеры

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан ответил на вопрос о своём отношении к расписанию матчей команды в чемпионате Испании.

"Следующие четыре матча мы будем играть в 10 часов вечера (по среднеевропейскому времени - примечание Soccernews), и это не изменить. Я смотрю на это позитивно и не собираюсь говорить о том, что если мы играем после "Барселоны", в 10, то... Я доволен, что мы вообще играем в футбол", - цитирует Зидана Marca.

Напомним, что сегодня "Реал" примет "Валенсию" в рамках 29-го тура Примеры. Встреча начнётся в 23:00 по московскому времени.

В турнирной таблице испанского первенства "сливочные" отстают от лидирующей "Барселоны" на 5 очков, имея при этом игру в запасе.

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