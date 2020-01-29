Зидан отказаться от варианта с трансфером Погба

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан больше не хочет видеть в своей команде французского полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, сообщает Tuttosport.

По сведениям издания, такое решение наставник принял после разговора с президентом королевского клуба Флорентино Пересом, который убедил француза не покупать хавбека. Таким образом, единственным претендентом на игрока является "Ювентус".

В нынешнем сезоне 26-летний Погба из-за травм провел всего восемь матчей и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: "Реал" отклонил предложение "Валенсии" по своему хавбеку. | http://soccernews.ru