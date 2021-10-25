Зидан откажется возглавлять "Манчестер Юнайтед"

Фото: инстаграм Зидана/Автор неизвестен

Экс-тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан не намерен возглавлять "Манчестер Юнайтед" в случае отставки Уле-Гуннара Сульшера.

Как сообщает Mundo Deportivo, в планы французского тренера не входит возглавлять какой-либо клуб в ближайшее время, он намерен отдохнуть от работы.

Напомним, что Зидан ушел с поста главного тренера "Реала" в мае.

Также не пропустите: Бензема играл в "Эль Класико" с травмой. | http://soccernews.ru