Зидан отклонил предложение Переса приобрести вингера "Ювентуса"

Теги зинедин зиданфлорентино пересреал мадриддани карвахальювентусхуан куадрадо

Зидан отклонил предложение Переса приобрести вингера "Ювентуса"Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан не разделил мнения президента своего клуба Флорентино Переса относительно трансферных планов.

Как информирует испанская пресса, босс королевского клуба был заинтересован в приобретении вингера туринского "Ювентуса" Хуана Куадрадо, который должен был стать подменой на правом фланге обороны "сливочных" для Дани Карвахаля. Однако наставник "Реала" исключил возможность этого трансфера.

Напомним, матч против "Манчестер Юнайтед" может стать решающим для будущего Бэйла в "Реале". | soccernews.ru

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