Зидан отреагировал на гибель Коби Брайанта

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан поделился мыслями о трагедии, которая произошла Калифорнии.

Напомним, что в результате крушения личного вертолёта погиб легендарный баскетболист Коби Брайант, его 13-летняя дочь Джианна и ещё 7 человек.

Выступая за "Лос-Анджелес Лейкерс", игрок пять раз становился чемпионом НБА. Кроме того, он дважды выигрывал Олимпийские игры в составе сборной США.

"Это ужасное чувство, ужасная новость для мира спорта. Мне очень жаль его семью. У меня нет слов. Я никогда не встречался с ним, но мне всё равно очень грустно из-за произошедшего", - цитирует Зидана RMC Sport.

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