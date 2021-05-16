Зидан отреагировал на информацию о возможном уходе из "Реала"

Фото: инстаграм Зинедина Зидана

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал информацию о том, что он покинет клуб по окончании сезона.

"Как я мог сказать своим игрокам, что ухожу? Мы бьемся за свои жизни, и я скажу, что я ухожу? Я никогда так не сделаю. Нужно дождаться до конца сезона. Я в "Реале" до последнего матча. Нельзя постоянно говорить о моем будущем", - приводит слова Зидана Marca.

По некоторым данным, Зидан летом может сменить Андреа Пирло на посту главного тренера "Ювентуса". Француз выступал за туринский клуб в бытность игроком.

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