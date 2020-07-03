Зидан отреагировал на информацию о возможном уходе Месси из "Барселоны"

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан рассказал о своём отношении к возможному уходу из "Барселоны" её капитана Лионеля Месси.

Напомним, что звёздный аргентинец, по информации Cadena SER, намерен попрощаться с "сине-гранатовыми" через год.

"Не знаю, что произойдёт, но надеюсь, что он останется в "Барсе", потому что мы хотим, чтобы в Ла Лиге играли лучшие", - цитирует Зидана Goal.com.

33-летний Месси - воспитанник "блауграны", за основную команду он сыграл 724 матча, забил 630 голов и сделал 273 ассиста.

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