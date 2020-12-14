Зидан отреагировал на итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Чемпионов
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан поделился мнением о жеребьевке 1/8 финала Лиги чемпионов, по итогам которой королевский клуб сыграет с итальянской "Аталантой".
"Мы знаем, как играет "Аталанта", и уважаем эту команду. Но матч состоится только в конце февраля, так что все мои мысли о ближайшем матче с "Атлетиком".
Не думаю, что у "Реала" начнется спад после победы над "Атлетико". Мы взяли только три очка. Команда хотела доказать, что в порядке. У нас ничего не изменилось, мы работаем день за днем", - приводит слова Зидана Marca.
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