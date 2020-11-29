Зидан отреагировал на поражение "Реала" в матче с "Алавесом"
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал поражение своей команды в матче 11-го тура чемпионата Испании с "Алавесом" (1:2).
"У меня нет объяснения тому факту, что мы одержали 7 побед в 14 матчах. У нас чередуются хорошие и плохие периоды. Когда соперник открывает счет на третьей минуты, то все становится непросто. Сейчас нам не хватает стабильности. Мы должны помочь футболистам восстановиться. В матче с "Алавесом" мы не смогли изменить ход игры, поэтому я очень обеспокоен.
Что касается Азара, он получил удар. Надеюсь, что это не мышечная травма", - приводит слова Зидана Marca.
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