Зидан отреагировал на слухи о конфликте с Марсело

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Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан отрицает наличие проблем в отношениях с левым защитником команды Марсело.

Ранее сообщалось, что тренер и футболист поссорились из-за разногласий по поводу тактики при игре в обороне.

"У нас нет конфликта. У Марсело есть определённые проблемы, поэтому он не приехал с нами на матч с "Гранадой". Вот и всё", - цитирует Зидана AS.

33-летний Марсело в текущем сезоне сделал 4 ассиста в 18 матчах.

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