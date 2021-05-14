Зидан отреагировал на слухи о конфликте с Марсело

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Зидан отреагировал на слухи о конфликте с Марсело

Фото Besoccer

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан отрицает наличие проблем в отношениях с левым защитником команды Марсело.

Ранее сообщалось, что тренер и футболист поссорились из-за разногласий по поводу тактики при игре в обороне.

"У нас нет конфликта. У Марсело есть определённые проблемы, поэтому он не приехал с нами на матч с "Гранадой". Вот и всё", - цитирует Зидана AS.

33-летний Марсело в текущем сезоне сделал 4 ассиста в 18 матчах.

Не пропустите: Зидан прокомментировал разгромную победу "Реала" над "Гранадой". | http://soccernews.ru
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