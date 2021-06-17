Зидан отреагировал на уход Рамоса из "Реала"

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Зидан отреагировал на уход Рамоса из "Реала"Фото: инстаграм Зидана

Экс-тренер "Реала" Зинедин Зидан отреагировал на уход Серхио Рамоса из клуба.

"Легенда! Для меня было огромным удовольствием и честью быть твоим партнером и тренером. Один из величайших капитанов в истории! Спасибо тебе за все", - написал Зидан в инстаграме.

Напомним, что Рамос выступал за "Реал" с 2005 года. Зидан будучи футболистом играл за "сливочных" с 2001 по 2006 год. Тренировал клуб с 2016 по 2018 год, а также с 2019 по 2021 год.

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