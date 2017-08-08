Зидан отрицает интерес "Реала" к Дибале

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Зидан отрицает интерес "Реала" к Дибале

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан отрицает интерес королевского клуба к нападающему "Ювентуса" Пауло Дибале.

В ответ на вопрос, собираются ли "сливочные" купить 23-летнего аргентинца, французский специалист сказал: "У нас нет такой идеи".

Ранее сообщалось, что "Реал" готов предложить за Дибалу 85 миллионов евро плюс полузащитника Матео Ковачича. | http://soccernews.ru

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