Зидан ответил Бэйлу на заявление о "козле отпущения"

Теги реал мадридзинедин зидангарет бэйл

Зидан ответил Бэйлу на заявление о "козле отпущения"

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан не согласен со словами вингера своей команды Гарета Бэйла о его положении в клубе.

Ранее валлиец заявил, что несчастлив на "Сантьяго Бернабеу", поскольку из него сделали "козла отпущения".

"Бэйл не является козлом отпущения. Когда что-то идёт не так, мы все виноваты в ситуации. Мы команда, мы в одной лодке. Всегда говорил, что Гарет является игроком потрясающего качества. Все знают, что произошло летом. Теперь он здесь, я счастлив, он счастлив, все счастливы, фанаты в том числе. Нужно двигаться вперёд", - цитирует Зидана Goal.com.

В стартовавшем сезоне 30-летний Бэйл забил 2 гола и сделал 1 ассист в 3 матчах за "Реал".

Не пропустите: Зидан рассказал, когда дебютирует Азар. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Стала известна предполагаемая причина невыхода Протасовицкого из колонии по УДО

Стала известна предполагаемая причина невыхода Протасовицкого из колонии по УДО

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 3 7
2 Севилья Севилья 3 7
3 Леванте Леванте 3 6
4 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 2 6
5 Осасуна Осасуна 3 5
6 Алавес Алавес 3 5
7 Барселона Барселона 3 4
8 Реал Мадрид Реал Мадрид 2 4
9 Сельта Виго Сельта Виго 3 4
10 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 3 4
11 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 3 4
12 Мальорка Мальорка 2 3
13 Бетис Бетис 3 3
14 Хетафе Хетафе 3 2
15 Вильярреал Вильярреал 2 1
16 Гранада Гранада 2 1
17 Эйбар Эйбар 2 1
18 Валенсия Валенсия 2 1
19 Эспаньол Эспаньол 2 1
20 Леганес Леганес 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов