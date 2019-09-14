Зидан ответил Бэйлу на заявление о "козле отпущения"

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан не согласен со словами вингера своей команды Гарета Бэйла о его положении в клубе.

Ранее валлиец заявил, что несчастлив на "Сантьяго Бернабеу", поскольку из него сделали "козла отпущения".

"Бэйл не является козлом отпущения. Когда что-то идёт не так, мы все виноваты в ситуации. Мы команда, мы в одной лодке. Всегда говорил, что Гарет является игроком потрясающего качества. Все знают, что произошло летом. Теперь он здесь, я счастлив, он счастлив, все счастливы, фанаты в том числе. Нужно двигаться вперёд", - цитирует Зидана Goal.com.

В стартовавшем сезоне 30-летний Бэйл забил 2 гола и сделал 1 ассист в 3 матчах за "Реал".

Не пропустите: Зидан рассказал, когда дебютирует Азар. | http://soccernews.ru