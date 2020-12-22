Зидан ответил Куману, который раскритиковал судейство в матчах "Реала"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал слова наставника "Барселоны" Рональда Кумана, который ранее раскритиковал судейство в матчах мадридского клуба.



"Я никогда не вмешаваюсь в работу судей. Арбитры являются частью игры. Они могут ошибаться, также как и футболисты, как и все люди. Что касается слов Кумана, то я не хочу отвечать ему, так как думаю о следующем матче", - приводит слова Зидана Marca.



Напомним, что Куман остался неназначением пенальти в ворота "Реала" в матче с "Эйбаром" после того, как мяч попал в локоть Серхио Рамоса.



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