Зидан ответил на обвинения спортивного директора ПСЖ

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал слова спортивного директора ПСЖ Леонардо, который раскритиковал француза за интерес к форварду парижан Килиану Мбаппе. Об этом сообщает Daily Mail.

"Все что я говорил, ранее говорил и сам Мбаппе. Он мечтает однажды выступать в "Реале". Это все, что я сказал. Я и сегодня говорю об этом и буду повторять каждый день. Больше мне нечего сказать. Я могу говорить все, что захочу", - сказал Зидан.

Ранее сообщалось, что "Реал" готов потратить на покупку Мбаппе около 300 миллионов евро. Контракт футболиста с ПСЖ рассчитан до 2022 года.

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