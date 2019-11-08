Зидан ответил на обвинения спортивного директора ПСЖ
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал слова спортивного директора ПСЖ Леонардо, который раскритиковал француза за интерес к форварду парижан Килиану Мбаппе. Об этом сообщает Daily Mail.
"Все что я говорил, ранее говорил и сам Мбаппе. Он мечтает однажды выступать в "Реале". Это все, что я сказал. Я и сегодня говорю об этом и буду повторять каждый день. Больше мне нечего сказать. Я могу говорить все, что захочу", - сказал Зидан.
Ранее сообщалось, что "Реал" готов потратить на покупку Мбаппе около 300 миллионов евро. Контракт футболиста с ПСЖ рассчитан до 2022 года.
А еще: Зидан прокомментировал разгромную победу "Реала" над "Галатасараем"| http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
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|12
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|Лион
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|Амьен
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|Ницца
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|Дижон
|12
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|Тулуза
|12
|12
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|Метц
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