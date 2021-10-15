Зидан ответил на предложение возглавить "Ньюкасл"

Фото: инстаграм Зинедина Зидана/Автор неизвестен

Бывший главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан отказался возглавить "Ньюкасл Юнайтед", сообщает The Mirror.

По сведениям источника, французский специалист намерен взять паузу как минимум до января. Также есть вероятность, что Зидан не будет тренировать до окончания сезона.

Напомним, что некоторое время назад "Ньюкасл" купили богатейшие инвесторы из Саудовской Аравии, состояние которых в 14 раз превосходит состояние владельцев "Манчестер Сити".

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