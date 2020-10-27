Зидан ответил на претензии Иско

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан рассказал о своём отношении к недовольству полузащитника Иско количеством игрового времени.

"Это амбиции. Он хочет играть. Футболисты всегда этого хотят. Это хорошо. Они должны быть готовы выйти на поле, когда придёт их очередь. В этой команде всегда было так", - цитирует Зидана AS.

В этом сезоне 28-летний Иско принял участие в четырёх матчах "Реала", наиграв в сумме 147 минут.

Не пропустите: Зидан прокомментировал реакцию "Барсы" после матча с "Реалом". | http://soccernews.ru