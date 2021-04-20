Зидан ответил на вопрос о создании Суперлиги

Фото: инстаграм Зинедина Зидана/Автор неизвестен

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан не стал комментировать решение королевского клуба вступить в европейскую Суперлигу.

"Данный вопрос можно задавать только президенту клуба. Я готов говорить о футболе, но не о других вещах. Все остальное не является моей работой. Так что я не буду высказывать свое мнением. Мне интересно только тренировать", - приводит слова Зидана Marca.

Напомним, что "Реал" и еще 11 европейских топ-клубов стали основателями Суперлиги, которую планируют запустить в августе 2021 года. УЕФА пригрозил клубам различными санкциями. Президентом Суперлиги стал глава "Реала" Флорентино Перес.

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