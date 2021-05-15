Зидан ответил на вопрос о своем будущем в "Реале"

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Зидан ответил на вопрос о своем будущем в "Реале" Фото Football Espana

Наставник "Реала" Зинедин Зидан высказался о своем будущем в клубе.

"Мой ответ будет скучным. У нас осталось еще два матча. И я не знаю, что случится после этого. Это "Реал", так что все непредсказуемо. Все полагают, что я уйду, так как не хочу принимать ответственность в трудной ситуации. Это неправда. Всему, чем я занимаюсь, я отдаю все силы. Иногда наступает момент, когда перемены могут пойти во благо. Иногда тебе необходимо остаться, а иногда уйти", - цитирует Зидана Marca.

За два тура до конца чемпионата "Реал" идет в Ла Лиге на втором месте.

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