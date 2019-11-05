Зидан ответил на вопрос о том, перейдет ли Мбаппе в "Реал"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан рассказал, что думает о том, перейдет ли нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе в мадридский клуб. Об этом сообщает As.

"Я не знаю. Это решение принимаю не я, а игрок. Сейчас он выступает за ПСЖ, в будущем посмотрим, что изменится.

Но он говорил, что его мечта детства - играть за "Реал" - сказал Зидан.

Ранее сообщалось, что "королевский клуб" готов заплатить 20-летнего француза 300 миллионов евро. Соглашение Мбаппе с ПСЖ рассчитано до 2022 года.

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