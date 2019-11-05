Зидан ответил на вопрос о том, перейдет ли Мбаппе в "Реал"
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан рассказал, что думает о том, перейдет ли нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе в мадридский клуб. Об этом сообщает As.
"Я не знаю. Это решение принимаю не я, а игрок. Сейчас он выступает за ПСЖ, в будущем посмотрим, что изменится.
Но он говорил, что его мечта детства - играть за "Реал" - сказал Зидан.
Ранее сообщалось, что "королевский клуб" готов заплатить 20-летнего француза 300 миллионов евро. Соглашение Мбаппе с ПСЖ рассчитано до 2022 года.
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|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|11
|22
|2
|Реал Мадрид
|11
|22
|3
|Реал Сосьедад
|12
|22
|4
|Атлетико Мадрид
|12
|21
|5
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|12
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|Гранада
|12
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|7
|Хетафе
|12
|19
|8
|Вильярреал
|12
|18
|9
|Осасуна
|12
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|10
|Атлетик Бильбао
|12
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|11
|Леванте
|12
|17
|12
|Реал Вальядолид
|12
|17
|13
|Валенсия
|12
|17
|14
|Эйбар
|12
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|Бетис
|12
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|16
|Алавес
|12
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|Мальорка
|12
|11
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|Сельта Виго
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