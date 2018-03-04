Зидан озвучил Пересу свои приоритеты на усиление центра обороны "Реала"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан озвучил президенту своего клуба Флоренино Пересу свои приоритеты на усиление центра обороны команды.

Так, по сведениям испанской прессы, наставник "сливочных" попросил у своего руководства подписать защитника "Хетафе" Джене Даконама. Предположительно, трансфер 26-летнего бека "синих" может обойтись королевскому клубу в 20 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Даконам сыграл 26 матчей за "Хетафе". Результативными действиями в них он не отметился.

Напомним, в "Реале" определили пять альтернатив Бэйлу. | soccernews.ru