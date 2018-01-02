Зидан озвучил свои требования на летнее трансферное окно

Теги зинедин зиданреал мадридлеонардо бонуччиделе аллипауло дибала

Зидан озвучил свои требования на летнее трансферное окноГлавный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан озвучил свои требования на летнее трансферное окно.

Так, по сведениям испанской прессы, наставник королевского клуба возжелал, чтобы по окончанию текущего сезона его команду пополнили защитник Леонардо Бонуччи ("Милан"), полузащитник Деле Алли ("Тоттенхэм") и Пауло Дибала ("Ювентус").

Напомним, "Реал" близок к подписанию Аррисабалаги. | soccernews.ru

комментарии
Квинколобик

Считаю Зимой уже надо укреплять состав! Нет в команде ЦН!!!!алло

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