Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан озвучил свои требования на летнее трансферное окно.

Так, по сведениям испанской прессы, наставник королевского клуба возжелал, чтобы по окончанию текущего сезона его команду пополнили защитник Леонардо Бонуччи ("Милан"), полузащитник Деле Алли ("Тоттенхэм") и Пауло Дибала ("Ювентус").

Напомним, "Реал" близок к подписанию Аррисабалаги. | soccernews.ru