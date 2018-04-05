Зидан озвучил свои требования Пересу по формированию состава "Реала" на следующий сезон
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан озвучил свои требования президенту своего клуба Флорентино Пересу по формированию состава команды на следующий сезон.
Так, по сведениям испанской прессы, французский наставник сообщил боссу "сливочных", что он настоятельно выступает против продажи ближайшим летом голкипера Кейлора Наваса и форварда Карима Бензема. При этом Зидан будет не против, если команду покинут полузащитник Иско и вингер Гарет Бэйл.
Напомним, Роналду все еще рассматривает вариант с уходом из "Реала". | soccernews.ru
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|Бетис
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|30
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|10
|Эйбар
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|Хетафе
|30
|39
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|Леванте
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|Лас Пальмас
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