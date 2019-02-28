Зидан озвучил "Ювентусу" свое трансферное требование

Французский тренер Зинедин Зидан в случае назначения на пост наставника "Ювентуса" попросит итальянский клуб приобрести защитника мадридского клуба Марсело, сообщает Tuttosport.

По сведениям издания, Зидану понравилось работать с Марсело в период, когда он возглавлял "Реал".

В нынешнем сезоне 30-летний Марсело провел за "Реал" 24 матча во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

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