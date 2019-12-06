Зидан озвучил заявку "Реала" на матч с "Эспаньолом". Из-за травм не сыграют 7 футболистов

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Зидан озвучил заявку "Реала" на матч с "Эспаньолом". Из-за травм не сыграют 7 футболистов

Тренерский штаб "Реала" во главе с Зинедином Зиданом определился с заявкой команды на матч 16-го тура Примеры против "Эспаньола".

Вратари: Тибо Куртуа, Альфонс Ареоля, Диего Альтубе;

Защитники: Дани Карвахаль, Эдер Милитао, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Альваро Одриосола, Ферлан Менди;

Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Иско;

Нападающие: Карим Бензема, Лука Йович, Браим Диас, Винисиус Жуниор, Родриго Гоэс.

Напомним, что матч "Реал" - "Эспаньол" состоится в субботу, 7 декабря, в 15:00 по московскому времени.

Из-за травм игру пропустят Марсело, Эден АзарГарет Бэйл, Марко Асенсио, Начо Фернандес, Лукас Васкес и Хамес Родригес.

Не пропустите: Зидан рассказал о травмах Азара, Бэйла и Марсело. | http://soccernews.ru
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