Зидан озвучил заявку "Реала" на матч с "Эспаньолом". Из-за травм не сыграют 7 футболистов
Тренерский штаб "Реала" во главе с Зинедином Зиданом определился с заявкой команды на матч 16-го тура Примеры против "Эспаньола".
Вратари: Тибо Куртуа, Альфонс Ареоля, Диего Альтубе;
Защитники: Дани Карвахаль, Эдер Милитао, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Альваро Одриосола, Ферлан Менди;
Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Иско;
Нападающие: Карим Бензема, Лука Йович, Браим Диас, Винисиус Жуниор, Родриго Гоэс.
Напомним, что матч "Реал" - "Эспаньол" состоится в субботу, 7 декабря, в 15:00 по московскому времени.
Из-за травм игру пропустят Марсело, Эден Азар, Гарет Бэйл, Марко Асенсио, Начо Фернандес, Лукас Васкес и Хамес Родригес.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|14
|31
|2
|Реал Мадрид
|14
|31
|3
|Севилья
|15
|30
|4
|Реал Сосьедад
|15
|26
|5
|Атлетик Бильбао
|15
|26
|6
|Атлетико Мадрид
|15
|25
|7
|Хетафе
|15
|24
|8
|Валенсия
|15
|23
|9
|Осасуна
|15
|22
|10
|Гранада
|15
|21
|11
|Леванте
|15
|20
|12
|Бетис
|15
|19
|13
|Вильярреал
|15
|18
|14
|Алавес
|15
|18
|15
|Реал Вальядолид
|15
|18
|16
|Эйбар
|15
|15
|17
|Мальорка
|15
|14
|18
|Сельта Виго
|15
|13
|19
|Эспаньол
|15
|9
|20
|Леганес
|15
|6