Зидан: "Пенальти в игре с "Ювентусом" был, я не знаю о какой краже говорят болельщики"
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал спорный эпизод, решивший исход противостояния его команды с туринским "Ювентусом" в 1/4 финала Лиги Чемпионов.
"Я не знаю, о чем говорят болельщики, потому что это был пенальти. "Ювентус" отлично сыграл, они вернулись в игру с 0:3, но мы забили, и мы вышли в полуфинал...
Я возмущен. Говорить о краже - позорно. Я разочарован. Я очень, очень разочарован. Не из-за пенальти, так как его назначение каждый может истолковать по-своему. Но все разговоры о краже, если честно, должны быть прекращены. Я не могу поверить, что люди говорят, будто мы украли победу, я не согласен", - цитирует наставника "сливочных" sport.es.
Напомним, Ривалдо прокомментировал итоги 1/4 финала для "Реала" и "Барселоны". | soccernews.ru
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