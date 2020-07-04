Зидан перед матчем с "Атлетиком" высказался о борьбе в Ла Лиге

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Зидан перед матчем с "Атлетиком" высказался о борьбе в Ла Лиге

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан перед матчем с "Атлетиком" высказался о возможно чемпионстве в Ла Лиге.

"Еще один непростой матч. "Сан Мамес" - сложный стадион для всех, мы это знаем. Будет отличная игра, мы готовы.

Игроки знают, что Примера - сложный и трудный турнир. Эйфории нет, так как мы ничего не выиграли. Есть работа, желание преуспеть и выигрывать матчи.

В "Реале" всегда есть давление и это хорошо. В этом красота нашей профессии, в том числе и моей как тренера", - цитирует Зидана Marca.

Напомним, матч "Атлетик" - "Реал" состоится в воскресенье в 15:00 (мск).

"Реал" занимает 1 место в турнирной таблице, опережая "Барселону" на 4 балла.

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