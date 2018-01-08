Зидан: "Первый тайм был хорош в нашем исполнении"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал вчерашнюю ничью своей команды с "Сельтой".

"Я не могу быть доволен результатом, потому что мы могли добиться большего и лучше сыграть во втором тайме. Первая половина игры была очень хорошей в нашем исполнении... Мы потерпели неудачу, допустив много не вынужденных ошибок", - приводит слова наставника "сливочных" El Mundo Deportivo.

Напомним, Бэйл забил 200-й гол "Реала" в эпоху Зидана. | soccernews.ru