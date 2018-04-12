Зидан: "План "Ювентуса" на игру сработал"

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Зидан: "План "Ювентуса" на игру сработал"Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан подвел итого ответному матчу 1/4 финала Лиги Чемпионов против туринского "Ювентуса".

"Я не ожидал, что мы пропустим так рано... Но соперник сделал это и сыграл отлично. План на игру их тренера сработал... Я не задумывался о том, что мы можем вылететь, я мыслю позитивно. Я не думал о том, что мы не пройдем.

У нас были свои моменты, мы могли забить... Мы всегда верим в то, что можем забить из-за игроков, которые есть в нашем составе", - цитирует наставника "сливочных" официальный сайт УЕФА.

Напомним, Буффон дал комментарий по ответному матчу против "Реала". | soccernews.ru

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