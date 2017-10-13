Зидан: "По матчу "Атлетико" - "Барселона" у меня нет предпочтений"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан высказался о предстоящем матче Ла Лиги между главными конкурентами его команды в лице "Атлетико" и каталонской "Барселоны".

"Барселона" или "Атлетико"? Я хочу выиграть свой матч, а уже потом мы будем смотреть их игру. У меня нет предпочтений в этом поединке", - приводит слова наставника королевского клуба El Mundo Deportivo.

Напомним, "Реал" готов потратить 40 миллионов евро на нового защитника. | soccernews.ru