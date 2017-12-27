Зидан по-прежнему не заинтересован в подписании нового форварда в январе

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Зидан по-прежнему не заинтересован в подписании нового форварда в январеГлавный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан по-прежнему не заинтересован в подписании нового форварда в свою команду в зимнее трансферное окно.

Как информирует El Mundo Deportivo, руководство королевского клуба настаивает на том, что имеющийся состав необходимо пополнить нападающим уже в январе, однако их решение противоречит желанию наставника, который продолжает слепо доверять Кариму Бензема в качестве завершителя атак.

Напомним, Карвахаль прокомментировал возможное подписание своим клубом Неймара. | soccernews.ru

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