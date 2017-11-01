Зидан: "Почеттино проделывает прекрасную работу в "Тоттенхэме"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан похвалил наставника "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино перед очным матчем команд в матче 4-го тура группового турнира Лиги Чемпионов.

"Я очень хорошо отношусь к Почеттино, он проделывает прекрасную работу в "Тоттенхэме". Результаты его команды говорят сами за себя. Будет здорово сыграть с "Тоттенхэмом" на "Уэмбли". Я помню этот стадион до реконструкции, когда сам выходил на поле. Это было прекрасно", - приводит слова Зидана Marca.

Матч "Тоттенхэм" - "Реал" состоится сегодня 1 ноября и начнется в 22:45 мск.

После трех туров "Тоттенхэм" и "Реал" имеют в активе по 7 очков и делят 1-2 места в группе.

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