Зидан поддержал Карима Бензема

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан высказал слова поддержки форварду своей команды Кариму Бензема.

Стоит отметить, что в этом сезоне 29-летний француз забил всего 2 гола в 13 матчах.

"Карим - первый, кто ждёт от себя большего и понимает, что способен на большее. Я здесь для того, чтобы помогать всем игрокам, не только ему. Одна из проблем - его уверенность перед воротами, ему необходимы 1-2 момента, и тогда ситуация с безголевой серией может развернуться в другую сторону. Надеемся, что завтра будет именно тот день, когда начнутся перемены" - цитирует Зидана Marca.

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